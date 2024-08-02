بطلة العالم للملاكمة عام 2022 تتضامن مع إيمان خليف

تضامنت بطلة الملاكمة العالمية، الإيرالندية إيمي بروديرست، مع الملاكمة، إيمان خليف، على خلفية الحملة المسعورة التي تتعرض لها من الإعلام الغربي وبعض وسائل الإعلام العربية المتواطئة في هذه اللعبة القذرة.

ونشرت، بطلة العالم للملاكمة سنة 2022، وبطلة أوروبا للملاكمة 6 مرات، إيمي بروديريست، صبيحة اليوم الجمعة، منشورا عبر حسابها الرسمي على الأنستغرام، كتبت فيه:”هذا آخر ما سأتحدث عنه بخصوص هذا الوضع المجنون، الإتحاد الدولي للملاكمة، أصدر منذ حوالي سنة، بيانا أوضح من خلاله بأن هناك ملاكمين فشلا في اختبار تحديد الجنس”.

وأضافت الملاكمة الإيرلندية:”هذا الأمر جيد وجميل ولكن أين النتائج؟ لم يتم نشرها بعد لذا فإن الناس يصدقون كل ما يقال، ليكن في علمكم أن الإتحاد الدولي للملاكمة، مُنع من القيام بأي شيء يتعلق بالألعاب الأولمبية لذا يا له من وقت رائع لهم لإثارة عاصفة أثناء الألعاب الأولمبية”.

وأوضحت الملاكمة إيمي بروديريست، موقفها من قضية الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، والحملة التي تطالها:”أنا لا أتفق مع ذكر ضد أنثى. لن أوافق أبدًا لأنه خطأ. لكن الإساءة التي تلقتها، إيمان خليف، في آخر 24 ساعة دون أي حقائق أو أدلة حقيقية وهذا الأمر خاطئ تمامًا!!”.

كما وجهت الملاكمة، إيمي بروديريست، تساؤولا إلى الجميع بالقول:” أرجو منكم أن تضعوا في حسبانكم، ماذا ستفعلون لو أطفالكم يتعرضون لنفس هذا الموقف؟”.

وفي الختام كتبت الملاكمة الإيرالندية:” انتظروا الحقائق تظهر، وانتظروا الكشف عن النتائج، بعدها أبدوا رأيكم في القضية، ولكن توقف عن التنمر!”.