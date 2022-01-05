بطلة العشق الممنوع تعتزل التمثيل

أكدت الممثلة التركية ​بيرين سات​ بعد عرض مسلسلها عطايا أنها لن تعود للمسلسلات التلفزيونية، وستعتزل التمثيل التلفزيوني. وذلك بسبب عدم رغبتها في التمثيل بمشروع خاضع للرقابة.

ونشرت بيرين سات تعليقها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام. وذلك بعد عرض مسلسلها عطايا على منصة مسلسلات عالمية، وأضافت: “بعد تذوّقك للحرية مرة، من الصعب جدا أن تكون مقيدا”.

وحسب مواقع إعلامية نقلت الخبر، فقد شاركت سات في مسلسل عطايا بعد رفضها المشاركة في عدة مسلسلات تلفزيونية خلال العامين الأخيرين. مؤكدة أن المنتجين لا يطرحون عليها أفكارا جديدة، بل قصص مكررة.

وقالت في تعليق صحافي “لست نادمة على تقليل أعمالي، فبعد أن قدمت العشق الممنوع، وفاطمة غول، وانتقام، وسلطانة قسم. لن أقبل بأعمال مكررة بلا قصة ولا هدف ولا قضية، مسلسلات معتادة حول الحب والخلافات. كيف أقبل بالأقل؟ كيف لا أحترم جمهوري؟”.

وُلدت بيرين سات يوم 26 فبراير 1984 في أنقرة، وهي الابنة الثانية لوالدها حسين عونى سات وزوجته أيلا.

أتمّت بيرين دراستها الابتدائية، الإعدادية والثانوية في أنقرة التي نشأت فيها.

وحينما كانت تدرس في مدرسة تيد العليا في أنقرة، شاركت في العديد من الأفلام الموسيقية.

كانت أولى تجاربها في التلفزيون مسلسل “نعم هناك حب الموت” عام 2004. ثم أُسند إليها دورُ البطولة في مسلسل حكاية عام 2005–2006.

وزادت شهرتها بعد ذلك من خلال لعبها لأدوار البطولة في مسلسلات عديدة منها: مسلسل ياسمين (2006–2008). العشق الممنوع (2008–2010)، ماذنب فاطمة جول؟ (2010–2012). ومسلسل انتقام (2013–2014).

شاركت بيرين أيضاً في العديد من الأفلام السينمائية بجانب المسلسلات التلفزيونية ويعد فيلم ألم الخريف أولَ أفلامها.

وتم عرضه سن 2009، وقامت بالبطولة أيضاً في فيلم أجنحة الليل (2009)، موسم وحيد القرن (2012) وفيلم عالمي الخاص (2013).

كما أنها شاركت في أفلام عديدة كمغنية بجانب تجسيدها لدور البطولة في الكثير من المسلسلات.

وصفت بيرين بأنها ممثلة العام، فقد كانت ضمن قائمة (الذين وضعوا بصمتهم 2010).

حصلت بيرين على العديد من الجوائز، ومن ضمنها جائزة الفراشة الذهبية.