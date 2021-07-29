بطلة الكاراتي “أمال بوشارف” في ذمة الله

توفيت أمال بوشارف البطلة في رياضة الكاراتي بمستشفى إبن سينا بعد حادث الحريق الذي تعرضت له العائلة من طرف مجهولين في الثاث من شهر جويلية أين قاموا بإضرام النار ببيتهم في ظروف غامضة.

الحريق خلف وفاة امرة تبلغ من العمر 52 سنة بعد اختانقها و إصابة ثلاثة فتيات تتراوح اعمارهم بين 20و 29 سنة اصيبوا بحروق من الدرجتين 2و3 تم تحويلهم الى مستشفى الجامعي ابن سينا.

وفاة امال جاء ايام فقط بعد وفاة اختها الصغرى انوار عشية عيد الاضحى المبارك بعد دخولها في غيبوبة .

لتبقى الأخت الثالثة في العناية المركزة بمصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الامنية.