بطلة المسلسل التركي “ابنة السفير” تبهر النقاد والمخرجين

أبهرت الممثلة التركية، نسليهان أتاغول، بطلة مسلسل ابنة السفير، الممثلين والمخرجين، بعد أن برعت في دورها ببطولة المسلسل.

وذكرت الصحف التركية، أن نسليهان حصلت على إشادة النقاد والمخرجين، وحتى الجمهور لإتقانها شخصية ناره ببراعة.

وأشار النقاد أن الممثلة تقمصت الدور وعاشت شخصية نارة لأبعد الحدود.

كما لاحظ النقاد أنها تبرع في دور الأم التي تبحث عن الأمان لطفلتها.

من جهة أخرى، تقرر أن يكون هناك موسم ثانٍ للمسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويتصدّر أبطاله المراتب الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتلت نسليهان المرتبة الأولى لناحية الأكثر حديثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنجين اكيوريك المرتبة الثالثة.