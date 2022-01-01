بطلة دقيوس ومقيوس تفاجئ جمهورها بخبر سعيد مع بداية 2022

فاجأت الممثلة الجزائرية ليليا بويحياوي، جمهورها، بخبر سعيد، شاركته معهم على صفحتها بانستغرام، مع بداية العام الجديد.

ونشرت بطلة سلسلة “دقيوس ومقيوس 3“، صورا لها مع زوجها وعلقت عليها بالقول: “قريبا ثلاثة.. بعد عام مليء بالعواطف والأحداث، اليوم قررنا أن نشارككم سعادتنا لإنهاء هذا العام بشكل جيد وبدء العام الجديد بموجة من الإيجابية.. في غضون أيام قليلة سأبدأ الشهر السادس من الحمل وقريبًا سنصبح ثلاثة.. الحمد لله على كل شيئ”.

كما تحدثت ليليا بويحياوي، عن سبب غيابها عن جمهورها للأربعة أشهر الماضية، وعدم مشاركتها ليومياتها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي كعادتها.

وقالت بويحياوي، أنها لم تكن بصحة جيدة، حتى أنها لم تستطع العمل طوال تلك الفترة.

مضيفة أنها لم تكن بحالة نفسية جيدة، خصوصا بعدما سافر زوجها لفرنسا لأجل عمله، وللأسف لم تستطع اللحاق به.

وتابعت الفنانة، أن العديد من متابعيها بعثوا لها رسائل لسؤالها حول سبب غيابها متسائلين إن كانت قد انفصلت عن زوجها.

وفي ذات السياق قالت ليليا: “شيئ عادي أن لا أظهر سعادتي دائما، لأن الحياة ليست وردية. وكلنا نمر بمشاكل وبأوقات صعبة، خصوصا وأن زوجي كان بعيدا عني في الوقت الذي كنت فيه بأمس الحاجة إليه”.

هذا وتألقت الممثلة الشابة، ليليا بويحياوي، في الجزء الثالث من السلسلة الفكاهية الأولى بالجزائر “دقيوس ومقيوس”، رفقة نبيل عسلي ونسيم حدوش والعديد من النجوم.

وأدت بويحياوي دور “ملاك”، وأبدعت فيه رفقة زملائها، مما ساهم في نجاح السلسلة والتي اكتسحت التوندونس على اليوتيوب الجزائري في الموسم الرمضاني الفارط.

https://www.instagram.com/p/CYKjW_fIgFk/