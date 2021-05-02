بطلة عاشور العاشر “مانينا”: تلقيت وفاة “النوري” بحزن كبير وسيبقى دائما في ذهني

خصت الفنانة المغربية المتألقة في مسلسل “عاشور العاشر 3” نادية كوندا، قناة النهار بتسجيل خاص عقب وفاة الممثل بلاحة بن زيان.

“مانينا” كما تعرف في سلسلة عاشور العاشر، وفي تسجيل من كندا، ظهرت في قمة الحزن إثر هذا الخبر المؤلم والذي نزل كالصاعقة على عشاق “النوري” في الجزائر.

وصرحت هذه الأخيرة، بأنها تلقت وفاة الممثل “بلاحة” بحزن كبير، وانها تبقى دائما تستحضر ذكريات تصوير حلقات المسلسل.

أين اكدت بأنها لا يمكن أن تنسى حس الفكاهة والمرح الذي كان يتمتع به “النوري” ويضفيه على مقر التصوير رغم أنه كان مريضا.

وأضافت الممثلة التي تألقت بشكل بارز في المسلسل، بأن الراحل كان عندما يدخل الى مكان التصوير كان يتقمص دوره ويكون في قمة السعادة.

وتابعت “مانينا” سردها للذكريات التي جمعتها بالفقيد، بأنها لم ترى اي شخص في حياتها يحب دوره مثله، وهو الأمر الذي سيبقى في ذهنها الى الأبد.

يذكر ان الممثل بلاحة بن زيان المعروف بإسم “النوري” في مسلسل “عاشور العاشر” كان قد توفى أمسية اليوم بعد معانته مع المرض.

وكان هذا الأخير قد أجرى عملية جراحية على مستوى شرايين القلب بالمستشفى العسكري بولاية وهران، كما ستشيع جنازة الراحل غدا بمقبرة سيق في معسكر.