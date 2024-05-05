بطلة عروس بيروت تتعرض لحادث وتنجوا منه بأعجوبة!

تحدثت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، عن تفاصيل تعرضها لحادث سير في لبنان قبل شهرين، ونجاتها منه بأعجوبة كبيرة.

وقالت كارمن، خلال برنامج تلفزيوني، إنها تعرضت قبل شهرين لحادث سير كبير جدا، وكان بمثابة “القلم على وجهها”.

وأضافت الفنانة أن الحادث كان في لبنان، وذلك أثناء توجهها إلى تصوير مسلسل “نظرة حب”.

وكانت تفكر أن لديها في اليومين المقبلين تصوير مشاهد لحادث سيارة حيث تدخل في غيبوبة.

وتابعت كارمن: “فكرت أنني سأتأخر في التصوير، وقررت عدم الذهاب بسيارتي حتى لا أنام وأنا أقود السيارة في الطريق”.

وأضافت: “في مساء اليوم ذاته وأنا في طريق عودتي تعرضت لحادث سير وكان كبيرا. حيث اصطدمت بسيارة أمامي، وطارت مركبتي وفتحت “الوسائد الهوائية”.

وأشارت إلى أنها تحركت يمينا ويسارا، وفي النهاية وقفت في منتصف الطريق، ودمرت السيارة بالكامل. لكن الصدمة كانت أنها لم يحدث لها أي شيء.

وقالت كارمن أنه في اللحظة التي وقع فيها الحادث اتصل بها زوجها، لأنه وضع في هاتفه رقمها للحالات الطارئة.

والهواتف الذكية لديها خاصية عندما يتعرض أصحابها لحادث يرسل رسائل تحذيرية للأرقام المحددة.

وأضافت الفنانة أن زوجها تلقى رسائل أنها تعرضت لحادث فاتصل بها، في البداية لم تجب على الاتصال. لكنها أجابت بعد اتصاله الثاني وطمأنته عليها.

وأوضحت أنها بدأت تفهم ما حدث في اليوم التالي، قائلة: “شعرت فجأة أنه بأقل من ثانية الإنسان يفقد حياته”. مؤكدة أنها لم تنشر صورة أو خبر تعرضها للحادث، لأن هذا ليس أسلوبها ولا يهمها.

وتابعت: “أخبرت والدتي في اليوم التالي وهي في منزلي، حتى تكون مطمئنة عليّ. ورغم أنها كانت تقف أمامي وتراني، لكنها لم تتوقف عن البكاء. فقط لأنها تخيلت ما كان من الممكن أن يحصل لي”.