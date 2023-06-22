بطلة مسلسل التفاح الحرام تدخل القفص الذهبي

احتفلت الممثلة التركية ايدا ايجي، بطلة مسلسل التفاح الحرام، أمس الاربعاء، بحفل زفافها من لاعب كرة السلة بوراهان تونجر.

وأطلّت العروس بفستان راقي ومن تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، تميّز بقصة الكورسيه والاكمام الطويلة.

وأكملت طلّتها بمجوهرات من تيفاني اند كو، وطرحة طويلة وحملت مسكة عروس تميّزت بالورد الزهري الفاتح.

وحضر حفل الزفاف طاقم مسلسل “التفاح الحرام” العمل الذي حقّق نجاحًا كبيرًا وقدّمت من خلاله إيدا أجمل أدوارها.

كما حضرت النجمة هاندا ارتشيل مع شقيقتها غمزة، ويلديز تشاري اتيكصوي، ونسرين جواد زادة، ونيلبري شاهين كايا.