بطلة مسلسل التفاح الحرام ترزق بمولودتها الأولى

رزقت الفنانة التركية إيدا إيجي، بمولودتها الأولى، من زوجها برهان تونجر لاعب كرة السلة التركي.

وأعلنت الفنانة التركية الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وقامت إيدا بمشاركة جمهورها صورة تدل على استقبال مولودة جديدة، عبارة عن عربة للأطفال. ويوجد على الرسمة إسم المولودة والتي أُطلقت عليها مينا إيبيك.

وعلقت على الصورة التي نشرتها، مشيرة إلى أنها فاجأتهم بقدومها لأنها وُلدت قبل الموعد المحدد لها.

تاركة رسالة لابنتها حيث قالت: “ابنتي العزيزة التي انتظرتها طويلاً وُلدت فجأة واختارت يوماً جميلاً لنفسها وأسعدتنا كثيراً بقدومها”.

كما وجهت الشكر لكل من اتصل بها وهنأها، وأرسل لها أمنياته الطيبة.

وكانت قد احتفلت الفنانة التركية إيدا إيجي بزواجها بلاعب كرة السلة التركي برهان تونجر في حفل كبير أقيم في جوان العام الماضي.