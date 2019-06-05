بطلة مسلسل “العشق الممنوع” تكشف عن معاناتها مع زوجها!

كشفت الممثلة التركية، “بيرين سات”، والمعروفة في العالم العربي بـ”سمر”، بطلة مسلسل “العشق الممنوع”، عن معاناتها مع زوجها، المغني التركي، “كينان دوغلو”.
وأكدت “بيرين سات”، الأخبار التي تمّ تداولها في الفترة الأخيرة، عن وجود خلافات بينها وبين زوجها، وإتجاههما للطلاق.
وجاء ذلك، على شكل رسالة توجهت بها الممثلة التركية إلى زوجها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد ميلاده.
وكتبت بطلة “العشق الممنوع” في الرسالة:”في إحدى الليالي قلت غالبًا وجدت صديق اللعب كنت تنظر لي وعيناك تلمعان، استيقظت ليلاً على صوت الجيتار، بدأت أغنية جديدة، وأنهينا الأغنية سويًا، أصبحنا أغنية حب، نشرنا الحب وتغير الجو من حولنا واستمتعنا بذلك، ثم في وقت ما فقدت براءتك، وأنا خسرت صديق اللعب ورفيق دربي”.
وأضافت في الرسالة: “يقولون متى سيتم الطلاق، لكن لا أحد تساءل عن مشاعر أخرى كالثقة والمسامحة والتخلي، الطلاق أسهل جزء”.
وختمت بيرين سات رسالتها: “شكرًا لأنك شاركتني هذه الرومانسية غير العصرية حاليًا، لا يوجد بداخلي لا غضب ولا ندم ، كنت تستحق كل قطرة دموع نزلت من عيني، لحسن الحظ أنك ولدت، ولحسن الحظ انني أحببتك”
وأثارت هذه الرسالة جدلاً واسعاً بين المتابعين، ففي حين أشار البعض إلى انها أكدت طلاقهما، بقولها “الطلاق أسهل جزء”.
View this post on Instagram
“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi… Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseyler
التعليقات (0)