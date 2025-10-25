بطلة مسلسل بنت البلاد تدخل القفص الذهبي

دخلت الممثلة الجزائرية، وبطلة مسلسل “بنت البلاد”، ليليان بركون، القفص الذهبي، أمس الجمعة، حيث تزوجت من لاعب كرة القدم الجزائري، ياسين زاهي.

وكتبت الفنانة على “ستوري” حسابها بانستغرام: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أحب أن أشارككم فرحتي. وأشكركم من قلبي بعد ما تم عرسي على خير والحمد لله”.

وأضافت الفنانة: “شكرا لكل من حضر وشاركنا الفرحة وزاد اليوم بهجته بوجوده ودعواته.. وشكرا أيضا لكل من لم يستطع الحضور لكنه كان معنا بقلبه ومحبته”

وتابعت الفنانة: “وجودكم ودعواتكم وكلامكم الطيب كان له أثر كبير في نفسي.. ربي يديم المحبة بيننا، ويجعل أفراحكم عامرة.. ويرزق كل من ينتظر فرحة من القلب.. شكرا لكم جميعا”.