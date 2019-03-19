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بطلة مسلسل “فاطمة” تطلب الطلاق من زوجها بعد زواج دام 5 سنوات

فن وثقافة
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بطلة مسلسل “فاطمة” تطلب الطلاق من زوجها بعد زواج دام 5 سنوات
بقلم نادية بن طاهر

بعد إنتشار أخبار عن طلاق النجمة التركية، “بيرين سات”، بطلة مسلسل “فاطمة”، وزوجها المغني، “كنان دوغلو”، تم تأكيد الخبر.

حيث وبحسب موقع “ميديا فاريسي” التركي، طلبت “بيرين سات” الطلاق من زوجها “كنان دوغلو”، حتى أنها لا تريد أي تعويض مادي لإتمام الطلاق.

ومنذ أن تزوج الثنائي الفني، كنان وبيرين سات، قبل خمسة أعوام، لم تتركهما أنباء الانفصال.

من جهته، “كينان دوغلو”، يؤكد أن بإمكانهما التغلب على مشاكلهما، إلا أن “بيرين سات” مصممة على الطلاق.

وإحتل خبر إنفصال الفنانين، كينان وبيرين المانشيتات الرئيسة، في المواقع الاخبارية التركية.

يذكر أن الممثلة “بيرين سات” اشتهرت عربيًا باسم “سمر” عن دورها في مسلسل العشق الممنوع، ومسلسل “فاطمة”.


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