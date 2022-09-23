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فن وثقافة

بطلة مسلسل La Casa De Papel تدعم الصحراء الغربية

بقلم نادية بن طاهر
بطلة مسلسل La Casa De Papel تدعم الصحراء الغربية
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أعلنت النجمة الإسبانية، اتزيار اتيونو، بطلة المسلسل الشهير La Casa De Pape، عن دعمها للقضية الصحراوية من خلال مقطع فيديو.

ودعت الفنانة، محبيها، لحضور مهرجان في الصحراء السينمائي، والذي سيتم تنظيمه في مدينة أوسرد الصحراوية شهر أكتوبر القادم.

وقالت الفنالنة في كقطع الفيديو: “الشعب الصحراوي تم التخلي عنه ونسيانه لعقود.  يجب أن ندعمه ونكافح معه لإنهاء الاستعمار”0

مضيفة: “أدعوكم للمشاركة معنا في مهرجان السينما في الصحراء، والذي سيتم تنظيمه من 11 إلى 16 أكتوبر القادم. للإستمتاع مع هذا الشعب الرائع. وحضور عروض سينمائية وموسيقية والتعريف بالثقافة الصحراوية تحت أضواء النجوم”.

وتابعت النجمة الإسبانية: “سنكون في ولاية أوسرد في مخيمات الالاجئين الصحراويين.. ألقاكم هناك”.

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