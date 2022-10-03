بطلة مصارعة مصرية تحتفل بزفافها داخل قاعة الملاكمة

نظم عروسان في مصر حفل زفافهما داخل إحدى الصالات الرياضية. كما ذهبا لتنفيذ جلسة تصوير أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضية. ما كان سببًا في إثارة الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المصارع المصري أشرف كابونجا، عددًا من الصور، خلال احتفالية المصارعة “توتا المصري” بحفل زفافها في الجيم.

وكتب “كابونجا” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “أجمل وأرق عروسة. وزفة في مصر والعالم كله، النهاردة كان أجمل يوم في حياتي. إني أعمل فرح تلميذتي وأختي الصغيرة الكابتن توتا المصري بطلة المصارعة. وعملنا أحلى سيشن فرحها في صالة الجيم.

وكشف أشرف كابونجا كواليس حفل زفاف توتا المصري، داخل إحدى صالات الحديد في ميدان الألف مسكن بالقاهرة.

وقال أشرف كابونجا، الحاصل على لقب أقوى رجل في العالم، إنه صاحب هذه الفكرة. إذ أن العروس «توتا المصري» هي تلميذة قديمة له في الـ«جيم» وبمثابة شقيقته الصغرى. لذا أراد أن يدخل البهجة إلى قلبها.

وبمجرد دخول العروس إلى الجيم بفستان الزفاف، بدأت في تمرين الذراع ثم الظهر، واختتمت بتمرين رجل.

وأشار «كابونجا» إلى أن العروس خلال أدائها التمارين الرياضة ووسط أجواء الفرحة الصاخبة. رفعت زوجها بذراع واحد، ما أثار تعجب الحاضرين أكبر وزاد من تهليلهم.

وأضاف أقوى رجل في العالم، أن العروسين بعد انتهائهما من التقاط الصور التذكارية داخل الـ«جيم». خرجا إلى الشارع لاستكمال فرحتهما، وتفاعل معهما الناس في الشارع، وسط مظاهرة من السعادة بالفكرة.