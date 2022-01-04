بطلة “هاري بوتر” تتضامن مع فلسطين والمندوب الصهيوني “يهاجمها”

تلقت الممثلة العالمية إيما واتسون، بطلة هاري بوتر إشادات واسعة، قابلتها موجة انتقادات، بعد أن أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. وهذا عبر نشر تدوينة لناشطة تدعى سارة أحمد.

كما نشرت إيما واتسون صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة “التضامن فعل”. حيث نقلت تدوينة للناشطة سارة أحمد، قالت فيها:”لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه”. “أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه”.

وختمت “التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر”. كما تابعت “أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة”.

في حين هاجم المندوب الصهيوني لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إيما واتسون، عبر “تويتر”: “قد ينجح الخيال في هاري بوتر”. “لكنه لا يعمل في الواقع.. إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة..”.

https://www.instagram.com/p/CYPyQZcvfLN/

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واشترى أحد هواة جمع الكتب أحد أوائل نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار بالولايات المتحدة. كما تراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار. الامر الذي تم وصفه من منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين.

ووصفت دار هريتدج أوكشنز النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف). ذي الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها “ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تمس تقريبا”.

وقالت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقرا إن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف. ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات. كما تراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.