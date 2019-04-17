“بطل إفريقيا” يُواصل “تسوقه” في الجزائر!

يبدو بأن بطل إفريقيا، “الترجي الرياضي التونسي”، عازم على تدعيم صفوفه بلاعب جزائري جديد، بعد الثنائي، “يوسف بلايلي” و”الطيب مزياني”.

وكشفت وسائل إعلامية تونسية، بأن أبناء “باب السويقة” جددوا إتصالاتهم برئيس شبيبة القبائل، “شريف ملال”، للحصول على خدمات “إلياس شتي”.

ويعمل “المكشخة” على إتمام الصفقة مع الظهير الأيسر، قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي يمتلك حظوظا للمُشاركة فيها رفقة “الخضر”.

يُذكر بأن الرجل الأول في “الجياسكا”، أكد في تصريحات سابقة، بأن مُدافعه، لن يُغادر “الكناري” مُستقبلا، سوى للإحتراف في أوروبا.