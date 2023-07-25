بطل الأوروبا ليغ يستهدف التعاقد مع براهيمي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الإثنين، عن إهتمام نادي إشبيليا الإسباني بالتعاقد مع جناح نادي نيس الفرنسي الدولي الجزائري بلال براهيمي.

وحسب ما كشفه موقع “Foot mercato“، فإن لاعب الخضر براهيمي محل العديد من الأندية الأوروبية أبرزها بطل الأوروبا ليغ إشبيليا الإسباني، ونادي ستراسبورغ الفرنسي.

وأوضح ذات المصدر، أن إشبيليا الإسباني إستفسر عن وضعية اللاعب بلال براهيمي، دون تقديم عرض رسمي لنادي نيس للتعاقد مع اللاعب.

وقد تتم الصفقة في حال تقديم النادي الأندلسي، عرض من 4 إلى 6 ملايين أورو، لنادي نيس للفوز بخدمات اللاعب الجزائري براهيمي.