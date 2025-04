بطل “البوندسليغا” يقترب من ضم مازة

اقترب نادي باير ليفركوزن الألماني، من حسم صفقة لاعب “الخضر” ابراهيم مازة، المتألق هذا الموسم في “البوندسليغا2” رفقة هيرتا برلين.

وحسب “Florian Plettenberg” الإعلامي الألماني، بشبكة “سكاي سبورت”، فإن مفاوضات بطل “البوندسليغا” لموسم 2023-2024، مع مازة، تشهد تقدما ملحوظا، تحسبا لضمه صيفا.

كما أبرز ذات الصحفي، بأن صفقة لاعب “الخضر”. ستكلف إدارة باير ليفركوزن، ما بين 12 إلى 14 مليون أورو.

مشيرا إلى أن نادي شتوتغارت، الذي يريد بدوره ضم مازة، خلفا للفرنسي إنزو ميلوت. لم يتلق ردا نهائيا من هيرتا برلين، بعدما تقدم سابقا بعرض رسمي.

جدير بالذكر، أن صاحب الـ 19 ربيعا، يقدم مستويات راقية رفقة هيرتا برلين، الذي لعب معه هذا الموسم، 32 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أخرى.

🚨⚫️🔴 Advanced negotiations between Bayer 04 Leverkusen and Ibrahim #Maza!

Leverkusen are very confident of securing his final commitment for a summer move soon. The buy option is valued at around €12-14 million.#VfB Stuttgart – where Maza is considered the desired… pic.twitter.com/Xt9QsAIAEd

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 19, 2025