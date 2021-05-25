بطل الدوري الفرنسي يريد التعاقد مع “بولاية”

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن نادي “ليل” بطل الدوري يريد التعاقد مع الجزائري “فريد بولاية”.

“بولاية” كان قد رفض تجديد عقده مع نادي “ماتز” ويطمح للعب في مستوى أعلى، وهو ما قد يتحقق في الميركاتو الصيفي.

وأكدت المجلة الفرنسية، أن “ليل” معجب كثيرا بإمكانيات “بولاية”، ويتجه لتقديم عرض رسمي لنادي “ماتز”.

وحسب ماذكرته “فرانس فوتبول”، فإن نادي “ران” هو الآخر يتابع اللاعب الجزائري بالإضافة إلى فريق من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن قيمة انتقال اللاعب الجزائري ستكون في حدود الـ 5 ملايين أورو.