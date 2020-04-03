بطل العالم فخور بتبادل القميص مع سليماني

نشر النجم الدولي الألماني “جيروم بواتينغ” صورة له وهو جالس بين جميع القمصان التي تحصل عليها من لاعبي الفرق والمنتخبات المنافسة طيلة مسيرته الكروية.

الملفت للانتباه ان الصورة التي وضعها المدافع المحوري لفريق بايرن ميونيخ الألماني على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” توضح وجود قميص إسلام سليماني.

وكان بطل العالم رفقة المانشافت قد تبادل القميص مع مهاجم الخضر في مباراة المنتخبين خلال ثمن نهائي مونديال 2014 بالبرازيل.

وتواجد قميص سليماني بالرقم 13 رفقة أقمصة كبار نجوم الساحرة المستديرة على غرار آندريا بيرلو وكارلوس تيفيز.