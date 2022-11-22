بطل العالم يبدأ حملة الدفاع عن لقبه..المكسيك تواجه بولندا والعرب في مهمة صعبة

تُستكمل اليوم الثلاثاء، فعاليات الدور الأول لكأس العالم قطر 2022، بإجراء مواجهات الجولة الأولى الخاصة بالمجموعة الثالثة والرابعة.

ولحساب الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره السعودي بملعب لوسيل بداية من الساعة 11.00 صباحا بالتوقيت المحلي.

والمباراة ستكون منقولة عبر القنوات: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD.

وفي ذات المجموعة سيتواجه المنتخبان المكسيك وبولندا بملعب 974 راس أبو عبود، بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

كما ستكون المباراة منقولة عبر قنوات: Alkass EXTRA TWO HD و BeIN Sports HD 1 Max و Alkass EXTRA One HD.

ولحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، سيبدأ المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أستراليا على الساعة 20.00 مساءً بملعب الجنوب.

اللقاء سيتم بثه عبر القنوات التالية: Alkass EXTRA TWO HD و BeIN Sports HD 1 Max و Alkass EXTRA One HD.

ولذات المجموعة سيواجه المنتخب الدانماركي خصمه المنتخب التونسي على الساعة 14.00 يالتوقيت المحلي بملعب المدينة التعليمية.

واللقاء سيكون منقولا عبر قنوات: Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD، و BeIN Sports HD2 MAX.