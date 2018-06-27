بطل العالم يقصى من الدور الأول والسويد ترافق الميكسيك إلى الدور الـ16

أقصي بطل النسخة الاخيرة من نهائيات كاس العالم المنتحب الألماني بعد الهزيمة المسجلة في مباراة اليوم التي جمعته بمنتخب كوريا الجنوبية.

وخسر المنتخب الألماني بنتيجة 2-0 أمام نمور آسيا حيث سجل اللاعب كيم يونغ الهدف الاول في الدقيقة الـ90+2، فيما أضاف اللاعب سونهونغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+6.

وفي المباراة الثانية مزق المنتخب السويدي شباك المنتخب المكسيكي بثلاثية نظيفة، حيث سجل أهداف منتخب السويد، لودفيج أوجوستينسون، أندرياس جرانكفيست، وإدسون ألفاريز مدافع المكسيك فى الدقائق 50 و62 و74 على التوالي.