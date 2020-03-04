بطل “الكاياك” الجزائري يُطالب برفع الظُلم عنه

طالب أسامة جبالي، بطل رياضة “كانوي كاياك”، والذي سبق وأن رفع الألوان الوطنية عاليا في المُنافسات الإفريقية، برفع الظُلم عنه.

وأوضح الرياضي في حديث مع “النهار أون لاين”، بأنه وجد نفسه محروما من التدريب مع ناديه SNA، بسبب مشاكل مع رئيسه.

وأكد المُجذف، بأنه لم يتحصل على الزورق الخاص بالتدريبات، مما عطله اياما قليلة قبل إختيار العناصر المعنية بالتواجد مع المنتخب.

وأشار جبالي، بأنه طلب من رئيس فريقه منحه ورقة تسريحه، للإلتحاق بناد جديد، ولكن هذا الأخير يبقى رافضا لذلك.

وأعرب البطل الإفريقي، عن أمله في حل هذا الإشكال سريعا، بإعتبار أن المُنافسة القارية على الأبواب.