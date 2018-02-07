بطل الليغ 1 عمل المُستحيل لخطف سليماني

كشفت أسبوعية “فرانس فوتبول”، بأن بطل الليغ 1 “موناكو” عمل المُستحيل لاستقدام الدولي الجزائري، إسلام سليماني خلال الميركاتو الأخير.

وأشارت بأن مُسيري “الإمارة” قدموا ثلاث عروض لـ”ليستر سيتي” بُغية إقناعهم بتحويل مُهاجمهم، واضعين 3 ملايين أورو على الطاولة لاستعارته.

وأضافت بأن “سوبر سليم” لم يكن مُقتنعا بفكرة اللعب في فرنسا، ولكن المُقترح المادي جعله يُغير موقفه ويقبل بالإنتقال لـ”الروشي”.

وانقلبت الأمور بعدها رأسا على عقب يوم الـ31 جانفي، بسبب إصابة المُهاجم على مُستوى الرُكبة ليتراجع “موناكو” عن الصفقة.

يُذكر بأن هدّاف المنتخب الوطني لم يخسر الشيء الكثير، باعتباره انتقل لـ”نيوكاسل” الذي يعتبر من أعرق الفرق الإنجليزية.