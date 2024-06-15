بطل المؤسس عثمان يُجسد شخصية خالد بن الوليد

سيخوض النجم التركي بوراك أوزجيفيت، بطل مسلسل الدراما التاريخية الشهير “المؤسس عثمان”، بطولة فيلم جديد، يروي قصة حياة الصحابي الجليل “خالد بن الوليد”.

والفيلم من إنتاج شركة Akli Film، ومن المقرر البدء في تصويره الشهر المقبل.

وسيعود أوزجيفيت، إلى أداء دور تاريخي جديد، وقد أعرب عن حماسه لتقديم شخصية خالد بن الوليد، الملقب بـ”بسَيْفِ اللهِ المَسْلولِ”، في فيلم من إخراج إيمري كونوك.

وعلى الرغم من أن أوزجيفيت، رحّب بالفكرة، فإنه لم يُعلن حتى هذه اللحظة، عن أي تفاصيل جديدة حول بقية الطاقم. أو العاملين على الفيلم، المتوقع أن ينافس في فترة صيف العام المقبل.

هذا وشارك أوزجيفيت متابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أخيراً، صورة يعلن فيها عن ختام الموسم الخامس من مسلسل “المؤسس عثمان”.

إذ وصف المشاهدون نهاية الحلقة بـ”العظيمة”، وأشادوا بأداء بطل العمل.

ووفقًا لبعض المصادر، منح أوزجيفيت موافقته للشركة المشرفة على المسلسل لإنتاج موسم سادس مع نهاية الموسم الخامس.