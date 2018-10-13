بطل الملاكمة إلياس عبادي: تعبت وأصبحت أفكر في الحرڤة والاعتزال ..وسأقف لولد علي وبيراف أمام باب الجنة»

بعد أن أخلف الجميع وعوده.. بطل الملاكمة إلياس عبادي يكشف لـ«النهار»:

أطلق بطل الملاكمة الجزائرية إلياس عبادي، آخر صرخاته، بعد أن أخلف جميع مسؤولي الرياضة وعودهم التي أطلقوها من قبل بمساعدة ملاكمي المنتخب الجزائري وتحسين ظروفهم المعيشية، بعد أن سخّروا وقتهم لرفع الراية الجزائرية في المحافل الدولية.

وكتب الملاكم المشارك في أولمبياد ريودي جانيرو في 2016 عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «إلى كل شخص مسؤول عن الرياضة وعدنا ولم يف بوعوده، بداية من جيار وتهمي وولد علي إلى بيراف والاتحادية.

أقول لهم شخص بشخص.. كي تكونوا داخلين للجنة نوقفلكم عند الباب وأنا أعلم لست وحدي، تنعموا واستمتعوا بالمسؤولية التي تلهثون وراءها اليوم لكن ستعلمون قدرها غدا ومن يدري لعله قريب».

وفي اتصال بـ«النهار»، أكد إلياس عبادي أن منشوره جاء بعد أن أخلف الجميع وعودهم ولم يجد ردا من أي جهة وأضاف: «أين هي أبسط الوعود؟ أين هي أبسط الأمور؟ طلبت منصب عمل وليس الملايير».

ولم يخف إلياس عبادي الذي سبق له وأن وجه عدة نداءات لم تلق آذانا صاغية شعوره بالتعب، وأضاف: «يقولون لنا أنتم قدوة.. منّا يجو يتصوروا معنا كأبطال ومنّا نروح نخدم قهواجي، نحن متعبون.. على الأقل يقيّمونا، أفكر في الحرڤة والاعتزال».

للإشارة، يملك ملاكم المنتخب الجزائري إلياس عبادي عدة إنجازات لكن الوزراء الذين مروا على وزارة الشباب والرياضة لم يوف أحدهم بالوعود التي قطعها، في انتظار التفاتة الوزير الحالي محمد حطاب.