بطل الملاكمة يوغرطة :” كل زملائي الرياضيين تحصلوا على سكن إلاّ أنا”  

طالب بطل افريقيا للملاكمة يوغرطة ايت بقة من السلطات بمنحه سكنا مثل بقية زملائه الرياضيين المتحصلين على ميدالية الذهب في الألعاب المتوسطية.

وقال ايت بقة في تصريح لـ “النهار” :” اليوم الأربعاء”قلت للجميع بما فيهم والي ولاية بجاية. تكلمت معه، و أكدت أني متحصل على ميدالية ذهبية في العاب البحر الابيض المتوسط”.

وأضاف “يعرفون جيّدا وضعيتي العائلية، غدا سأقترح هذا الامر و ان شاء الله ستسوى وضعيتي في هذا الجانب”.

كما ختم :” كل زملائي الرياضيين تحصلوا على سكن الى انا”.

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