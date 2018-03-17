بطل بلجيكا المُستقبلي يستهدف عطال

يتواجد الدولي الجزائري، يوسف عطال على رادار مُتصدر الدوري البلجيكي “كلوب بروج” والذي سيعمل على إستقدامه بداية من الصائفة القادمة.

وكشفت تقارير بلجيكية بأن المُدرب “إيفان ليكو” أعجب كثيرا بمؤهلات الظهير، ووقف عن قرب عن مؤهلاته خلال مواجهة “كورتري” الأخيرة.

وأوضح موقع ” blauwzwartfan” بأن إدارة “الغزلان” ستتصل لامحالة بـ”بارادو” من أجل مُحاولة شراء أو إستعارة اللاعب الصاعد في المُستقبل.

وفي حالة تجسد هذا الإهتمام، فإن عطال سيكون أمام فُرصة جديدة لإثبات نفسه في أوروبا بعد موسم مُعقد مع “كورتري”.