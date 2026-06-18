بطل تركيا يستهدف التعاقد مع مازة

دخل الدولي الجزائري الشاب، إبراهيم مازة، دائرة اهتمامات غالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي بطل الدوري التركي لتعزيز خياراته الهجومية بعناصر شابة وواعدة.

ووفقًا لما كشفه الصحفي التركي فرحات كيزيلتاش عبر شبكة “تيفيبو سبور”، فإن إدارة النادي وضعت لاعب باير ليفركوزن ضمن قائمة أهدافها، بناءً على رغبة المدرب أوكان بوروك الذي يُعجب بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها صانع الألعاب الجزائري.

ويُنظر إلى مازة كخيار استراتيجي بالنسبة لإدارة غالاتا سراي، خاصة في حال تعثر المفاوضات الجارية مع جان أوزون لاعب آينتراخت فرانكفورت، والذي يُعد الهدف الأول للنادي في هذا المركز.

غير أن مهمة النادي التركي لن تكون سهلة، في ظل القيمة السوقية المرتفعة للاعب، إضافة إلى الاهتمام الذي يحظى به من عدة أندية أوروبية كبرى تتابع تطوره عن كثب.

ويبقى مستقبل إبراهيم مازة مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال الميركاتو الصيفي، في انتظار ما إذا كان اهتمام غالاتا سراي سيتحول إلى عرض رسمي خلال الأسابيع المقبلة.