بطل جزائري يطلق اتهامات خطيرة.. اتحادية كمال الأجسام تتاجر بالتأشيرات

أطلق البطل الجزائري في رياضة كمال الأجسام يوسف حمر العين إتهامات خطيرة في حق رئيس إتحادية كمال الأجسام موسى ميساور.

ونزل “يوسف حر العين” ضيفا على قناة النهار اليوم الإثنين أين أكد أن رئيس إتحادية كمال الأجسام يتاجر بالتأشيرات.

وتدخل أحد المواطنين في إتصال هاتفي على المباشر ليؤكد أنه إستفاد من تأشيرة السفر إلى أوروبا بالرغم من عدم إنتمائه إلى العالم الرياضي وذلك بفضل رئيس إتحادية كمال الأجسام.

فيما نفى رئيس إتحادية كمال الأجسام موسى ميساور كل هذه الإتهامات في إتصاله بالنهار مؤكدا أن أروقة المحاكم ستكون الفاصلة في هذه القضية.