بطل حادث البويرة.. أنقذ عائلته وطمأن والدته بطريقة ذكية

عماد.. قصة بطل أنقذ أفراد عائلته، من تحت الحافلة التي تعرضت لحادث مرور في منحدر تيكجدة في البويرة. الطفل الذي يبلغ 13 سنة، قام بطريقة ذكية من إبلاغ والدته التي تعاني من الضغط أنه تعرض لحادث مرور.

ويتواجد، الطفل البطل عماد الذي أنقذ أخته الكبيرة، وابنها في حالة نفسية جيدة، حسب ما يظهره الفيديو الذي بثته قناة النهار.

ومن جهتها، قالت وزيرة التضامن كوثر كريكو، خلال وقوفها على صحة الطفل، أن المهم في مثل هذه الحوادث هو التكفل النفسي. مشيرة، إلى أنه تم تجنيد كل الخلايا الجوارية من أجل التكفل النفسي بالأطفال والنساء وكل الضحايا.

ومن جانبه، تطرق وزير الصحة عبد الحق سايحي، إلى التغطية الصحية التي كانت من قبل الأطباء والقائمين والممرضين.

وقف كل من وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وزيرة التضامن كوثر كريكو، اليوم السبت، على الوضعية التي يتواجد عليها جرحى الحادث المروري الأليم. الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة، بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بمنطقة تكجدة التابعة لبلدية الأصنام.

حيث اطلع الوزيرين، رفقة الوفد المرافق له على الحالة الصحية للمصابين الذين يتواجدون على مستوى مستشفى البويرة. وعلى ظروف التكفل الطبي بهم.

وأعلنت مصلحة الحماية المدنية لولاية البويرة، عن الحصيلة النهائية لحادث تيكجدة، والذي وقع امسية اليوم.

وحسب بيان الحماية، فلقد تم تسجيل 10 وفيات تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 75 سنة.

من بينهم 35 جريح، منهم 25 شخص تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 76 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف الحماية المدنية..فيما تم نقل 10 جرحى قبل وصول الإسعافات.