بطل سلسلة “جيمس بوند” يحرم أبناءه من الميراث بعد وفاته

قال النجم السينمائي البريطاني دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام “جيمس بوند”، إنه لن يترك ميراثاً لأبنائه بعد وفاته.

وتبلغ ثروة النجم العالمي نحو 116 مليون جنيه إسترليني، ولديه ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من زوجته راشيل وايز. وابنة تبلغ من العمر 29 عاماً، من زوجته السابقة فيونا لودون.

وقال إنه لا يخطط لترك ثروته لأبنائه، مشيراً أن قدوته فى هذا الأمر هو رجل الأعمال الشهير الراحل أندرو كارنيجى. الذى تبرع بأكثر من 90% من ثروته قبل وفاته، وفقا لموقع insider.

وأضاف “أليس هناك قول مأثور مفاده أنك إذا مت غنياً، فقد فشلت؟. أنا أعتقد بالفعل أن مسألة الميراث هي مسألة كريهة للغاية. وفلسفتي هي التخلص منه أو التخلي عنه قبل الوفاة”.