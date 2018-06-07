بطل فرنسا لايزال مُهتما بغولام!

عاد بطل الدوري الفرنسي “باريس سان جيرمان” ليهتم بخدمات الدولي الجزائري، فوزي غولام، مُبديا رغبة في شراء عقده، الصائفة الداخلة.

وأكدت جريدة “توتو سبورت”، بأن “البي أس جي” يدرس جديا فكرة ضم الظهير الأيسر، رغم الإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

ويُريد المُدرب الجديد لفريق عاصمة الجن والملائكة “توخيل”، ضم صاحب القذفات الصاروخية، لعدم إقتناعه بكل من الفرنسي “كورزافا” والإسباني “برشيش”.

يُشار بأن مُستقبل، فوزي غولام يبقى غير واضح المعالم، مابين رغبته في الإنتقال لـ”مانشستر يونايتد” وسعي “أنشيلوتي” لإبقائه في “نابولي”.