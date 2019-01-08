بطل “فرنسا” يُعود لإستهداف “غولام”

عاد الدولي الجزائري، فوزي غولام، ليدخل حسابات بطل الدوري الفرنسي، “باريس سان جيرمان”، وفقا لما كشفته تقارير إيطالية، اليوم الثلاثاء.

وأشار الإعلامي المُختص في سوق التحويلات “جيانلوكا دي مارزيو”، بأن الظهير الأيسر، مُتابع وبقوة من “البي أس جي”، هذا الشتاء.

وتوقع “دي مارزيو” أن يُقدم مُتصدر “الليغ 1” عرضا رسميا، للإستفادة من خدمات الظهير الأيسر، خاصة بعد إسترجاعه لمُستواه الطبيعي.

يُشار بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان”، لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع ناديه “نابولي” يستمر الى غاية صائفة 2022.