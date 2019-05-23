بطل في الفنون القتالية المختلطة معترف به دوليا ولا حدث بوهران !!

الرياضة القتالية المختلطة MMA هي خليط من الفنون القتالية مثل الكاراتيه، الجيدو، الملاكمة التايلاندية، والتايكواندو تسمح بإستعمال مختلف تقنيات الضرب والتصارع للدفاع عن النفس.

عبد القادر صوان صاحب ال 28 سنة من الحي الشعبي إبن سينا في وهران أول جزائري محترف في الفنون القتالية شرف الجزائر في الكثير من المحافل الدولية من بينها تحصله على المرتبة الأولى وزن 65 كلغ ببطولة إفريقيا المنظمة بتونس.

كما فاز بالبطولة العربية سنة 2016 لكنه ولغياب الدعم من قبل الجهات الوصية المتمثلة في مديرية الشبيبة والرياضة غاب عن المشاركة في بطولات عدة لإنعدام الإمكانيات وغياب التأطير.

عبد القادر صوان دخل مؤخرا في تحضيرات مكثفة بمساعدة الكوتش صديق خالد على مستوى قاعة الرياضة ميتال سبور التي خصصها له مالكها من أجل التدريب كدعم معنوي له للمشاركة في بطولة الأبطال المقرر تنظيمها يوم 9 جوان القادم بأوكرانيا.

أين سيواجه البطل الروسي في رياضة ال MMA وأمله كبير في الجهات المعنية من بينها والي وهران الإلتفاتة إليه من أجل دعمه ولو معنويا للتحضير الجيد للقب وتشريف الجزائر بأكبر بطولة عالمية محترفة في الإختصاص.

تشجيع لمسه فقط من بعض أصدقائه وعشاق الفن القتالي الذين لم يبخلوا عليه ماديا خلال كافة تنقلاته للمشاركة في المنافسات المحترفة، فبالتوفيق للبطل في أكبر مواجهة محترفة أمام نظيره الروسي.