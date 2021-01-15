بطل كليب “ماشافوهاش”: “أحلم بأن أصبح ممثلا والعمل مع صالح أوقروت وجليل باليرمو”

يحلم بطل فيديو كليب أغنية “ماشافوهاش” لموح ميلانو، صهيب جلاب أن يصبح ممثلا ويعمل مع صالح اوقروت وجليل باليرمو.

وقال صهيب جلاب لدى نزوله ضيفا على تلفزيون النهار اليوم الجمعة: “حلمي أن اصبح ممثلا في المستقبل وأقف امام صالح اوقروت”.

وأضاف بطل “ماشافوهاش”: “أنا من المعجبيين بصالح أوقروت كثيرا خاصة في سلسلة عاشور العاشر”.

وأكد الطفل صهيب أنه يتمنى المشاركة في أحد كليبات المغني جليل باليرمو وديدين كلاش لانه من أشد المعجبين بهما.

وتقدم ذات المتحدث بالشكر إلى المخرج امين بومين و المغني موح ميلانو والممثلة فريدة حرحار التي ساعدته كثيرا.

وعن مشاركته في كليب “ماشافوهاش” ورد فعل اصدقاءه وزملاءه في المدرسة، قال:”في الشارع لا يعرفونني كثيرا خاصة مع وضع الكمامة”.

وتابع:”لكن زملائي في المدرسة، في كل مرة يقولون لي أنت الذي شاركت في الأغنية مع موح ميلانو وهذا يسعدني كثيرا”.

كليب أغنية “ماشافوهاش” التي اداها موح ميلانو وأخرجها امين بومدين حصدت أكثر من 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال شهرين فقط.