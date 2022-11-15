بطل مسلسل أرطغل يفقد ابنته وطليقته في انفجار اسطنبول

فُجع الممثل التركي نور الدين أوشار، الذي شارك في مسلسل “أرطغرل” الشهير. بمقتل ابنته وزوجته السابقة في الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال في ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول وأوقع 6 قتلى وأكثر من 50 جريحًا.

ونعى الأب المفجوع ابنته وزوجته السابقة عبر حسابه الخاص على موقع فايسبوك. وذلك من خلال وضع صورة ابنته الراحلة كصورة شخصية، مؤكدًا وفاتها في الانفجار، ومعلقًا: “ليكن قبرك نوراً في الجنة”.

وتحدّث محمد أوزسوي ، والد الأم الراحلة أرزو أوزسوي. أن ابنته معلمة خرجت مع ابنتها البالغة من العمر ١٥ عامًا خلال الإجازة ووقع الانفجار.