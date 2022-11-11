بطل مسلسل باب الحارة يصاب بالشلل!

فاجأ الممثل السوري وائل شرف متابعيه على “تيك توك” ببث مباشر مع زميله في مسلسل “باب الحارة” الممثل يحيى بيازي.

وظهر يحيى بيازي بحالة صحية دقيقة ويعاني من الشلل النصفي وصعوبة بالنطق من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

وقال يحيى بيازي أن وائل شرف هو الفنان السوري الوحيد الذي اتصل به للاطمئنان عليه، رغم أن كل الناس يعرفون بمرضه.

وحظي الممثل السوري يحيى بيازي بتضامن واسع من جانب عشاقه ومحبيه، عقب هذا الظهور.

وبدا واضحا أن الحالة الصحية للممثل السوري يحيى بيازي ليست على ما يرام.

ولا تزال حقيقة مرض الفنان السوري غير معروفة حتى اللحظة، فلم يصدر أي بيان يوضح فيه ما يعاني منه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الفنان السوري يعاني من شلل نصفي، ناجم عن إصابته بجلطة في المخ.

في المقابل، رجحت منصات إعلامية أخرى، أن يكون “بيازي” قد أصيب بمرض التصلب اللويحي، الذي بدوره يؤثر على الحبل الشوكي والمخ، ومع تقدم الحالة يتلف الغشاء المحيط بالخلايا العصبية.

وبادر عدد من الفنانين السوريين إلى دعم زميلهم، فنشرت النجمة سلاف فواخرجي صورة له عبر “فيسبوك”، وووجهت رسالة إليه: “سلامتك أبو أوس الغالي.. الله يكون معك وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك”.

كذلك حرصت النجمة وفاء موصللي على دعم زميلها خلال مقطع فيديو، ذكرت خلاله أنه جميع الفنانين يساندون “بيازي”.

كما نشرت النجمة السورية أمل عرفة صورة لزميلها، وعلقت عليها بقولها: “سلامتك يا زميلنا ورفيقنا المحترم.. ما كنت بعرف إنك مريض لحتى شاهدت الفيديو لوائل شرف العزيز وهو مستضيفك.. قلبي معك ودعواتي بالشفاء التام يا رب”.

الفنان السوري يحيى بيازي

والفنان السوري يحيى بيازي هو من مواليد سنة 1981. تخرج في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في العاصمة دمشق.

وذاع صيت “بيازي” في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة التي شارك فيها، منها على سبيل المثال لا الحصر مسلسلات “باب الحارة”، و”عطر الشام”، و”حارس القدس”، و”الكندوش”، وغيرها الكثير.