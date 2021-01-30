بطل مسلسل “عروس بيروت” ظافر العابدين يفقد والدته

انتقلت الى رحمة الله، اليوم السبت، والدة النجم التونسي، وبطل مسلسل “عروس بيروت”، ظافر العابدين.

وأعلن الفنان التونسي ظافر العابدين، وفاة والدته “عزيزة”، فجر اليوم السبت، معربًا عن حزنه لوفاتها وداعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر العابدين، عبر حسابه على انستغرام، صورة مع والدته الراحلة، وكتب “البقاء لله.. توفيت والدتى الغالية عزيزة فجر اليوم”.

وأضاف “بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلى ميوفاوش نحبك.. ربى يرحمك”.

وحرص عدد من نجوم الفن، تقديم التعازى للنجم التونسى ظافر العابدين في وفاة والدته.

وقدمت الفنانة كارمن بصيبص والمعروفة في المسلسل بـ”ثريا” تعازيها الى ظافر، حيث قالت “الله يرحمها ربنا يصبرك”.

وكتبت الفنانة المصرية رانيا يوسف، قائلة ” البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك”.

وقالت الفنانة المصرية شيماء سيف “البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان”.