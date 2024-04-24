بطل مسلسل “يوسف الصديق” قريبا في الجزائر  

سيحل قريبا في الجزائر بطل مسلسل “يوسف الصديق”، الإيراني مصطفى زماني. للمشاركة كعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الرابعة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عن اعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الرابعة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.

وحسب ذات المصدر، سيكون البلغاري، تودور شابكانوف، رئيس لجنة تحكيم مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.

وسيكون الممثل الايراني الذي مثل دور يوسف النبي « يوزارسيف » مصطفى زماني. عضو لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية الدولية الدورة الرابعة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.

كما سيكون السيناريست الجزائري الكبير، طاهر بوكلة، عضو لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية الدولية الدورة الرابعة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.