بطل البوندسيلغا يستهدف التعاقد مع مازة

كشفت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم الخميس، أن صانع الألعاب الدولي الجزائري الناشط في نادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، يوجد محل اهتمام نادي باير ليفركوزن.

ووفقا لما نقله موقع “كيكر الألماني، فإن إدارة نادي باير ليفركوزن، تستهدف التعاقد مع لاعبين أقل من 21 سنة، بسبب مواجهتها مشاكل إدارية في تسجيل اللاعبين في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أن الدولي الجزائري الشاب إبراهيم مازة يوجد من بين اللاعبين المستهدفين.