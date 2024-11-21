إعــــلانات
الرياضة

بطل البوندسيلغا يستهدف التعاقد مع مازة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بطل البوندسيلغا يستهدف التعاقد مع مازة
  • 538
  • 0

كشفت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم الخميس، أن صانع الألعاب الدولي الجزائري  الناشط في نادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، يوجد محل اهتمام نادي باير ليفركوزن.

ووفقا لما نقله موقع “كيكر الألماني، فإن إدارة نادي باير ليفركوزن، تستهدف التعاقد مع لاعبين أقل من 21 سنة، بسبب مواجهتها مشاكل إدارية في تسجيل اللاعبين في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أن الدولي الجزائري الشاب إبراهيم مازة يوجد من بين  اللاعبين المستهدفين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/GzRo1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر