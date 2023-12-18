بطماطم جد متعفنة.. اكتشاف مصنع لانتاج الصلصة بتلمسان

داهمت كتيبة الدرك الوطني، مصنع لإنتاج صلصة الطماطم، ببلدية وادي الاخضر بأولاد ميمون ولاية تلمسان، أين تم العثور على مادة الطماطم (مادة أولية) على مستوى غرف التبريد في حالة متقدمة من التعفن والفساد وتغير لونها إلى الأسود.

وأوضحت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك حمايتك، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك. أنه بالإضافة إلى الطماطم المتعفنة التي تم العثور عليها، كانت هناك كمية من نفس الطماطم الفاسدة. في سلسلة الإنتاج تستخدم في إنتاج صلصة طماطم.

كما أكدت المنظمة أنه تسجيل الغياب التم لشروط النظافة، حتى الماء المستخدم متعفن وفي حالة كارثية. والمثير للإستغراب أن أن المعني لا يحوز على رخصة لإستغلال المؤسسة المصنعة.

مشيرة أنه تم إقتطاع عينات وارسالها الى المخبر من أجل التحاليل.

ويشار أن عملية المداهمة تمت بمشاركة فرقة حماية البيئة للدرك الوطني لولاية تلمسان. مديرية التجارة و ترقية الصادارات لولاية تلمسان، مسؤول هيكل حفظ الصحة والنظافة. لما بين البلديات اولاد ميمون، ممثل مكتب حفظ الصحة لبلدية وادي الاخضر.

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