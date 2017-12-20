بطولة أوروبا تريد ضم “رالي صحاري الجزائر” !

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانكية، شيهاب بهلول، أن منظمي بطولة أوروبا طلبوا إضافة الطبعة القادمة من “رالي صحاري الجزائر”، كمرحلة من البطولة الأوروبية.

وحسب تصريح رئيس “الفاسم” للقناة الإذاعية الثانية، أكد أن العديد من المدعوين والمشاركين أعجبوا بحجم المنافسة وبحُسن التنظيم.

وهو ما جعل منظمي بطولة أوروبا للرياضات الميكانكية، يُبدون أملهم في إضافة المنافسة الجزائرية كمرحلة في المنافسة الأوروبية بداية من الموسم القادم.

للإشارة، فإن “رالي صحاري الجزائر الدولي” لقي إستحسان الجميع بداية من المشاركين إلى وزارة الرياضة لما قدمه من دعم للسياحة والتعريف بالجزائر ككل.