بطولة إفريقيا لكرة الطائرة سيدات.. الجزائر تنهي المنافسة في المركز الخامس

اختتم المنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدات، مشواره ضمن بطولة إفريقيا للأمم الجارية بالكاميرون، في المركز الخامس.

وفازت سيدات الجزائر، اليوم الخميس، في المبارات الترتيبية التي جمعتهن بمنتخب نيجيريا، بنتيجة ثلاثة أشواط، لشوط واحد.

وكان المنتخب الوطني للسيدات، قد انهى الدور الاول من المنافسة في المركز الثالث للمجموعة الاولى، بثلاثة انتصارات، وهزيميتن.

وأقصيت سيدات المنتخب الوطني لكرة الطائرة، في الدور الربع نهائي، بعد هزيمتهم بنتيجة (3-2) أمام رواندا