بطولة إفريقيا لكرة اليد.. سيدات “الخضر” يغادرن من ربع النهائي ويفشلن في بلوغ المونديال

أُقصي المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات، من ربع نهائي البطولة الإفريقية الجارية بـ “كينشاسا” الكونغولية، ما بين الـ 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024.

وتعرضت سيدات “الخضر” لهزيمة كبيرة، مساء اليوم الأربعاء، على يد نظيراتهن من أنغولا. استقرت على 35 مقابل 15.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، لصالح الأنغوليات، بنتيجة 19 - 8، وفشل المنتخب النسوي في قلب الموازين، خلال المرحلة الثانية، لتنتهي مغامرته مبكرا في المحفل القاري.

وبذلك، لن تكون اليد الجزائرية النسوية، حاضرة في بطولة العالم 2025. المقرر إجراؤها بألمانيا وهولندا، على اعتبار أن بطاقات التأهل ستكون من نصيب الرباعي المشنط لنصف النهائي.

وكانت سيدات المنتخب الوطني، قد ضمن العبور إلى ربع النهائي. بعد تحقيق انتصارين فقط في الجولتين الافتتاحية والأخيرة من دور المجموعات. أمام الرأس الأخضر وكينيا على التوالي، مقابل 3 هزائم أمام كل من السنغال، مصر والكونغو برازافيل.