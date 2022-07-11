بطولة إفريقيا لكرة اليد.. مُدرب غينيا يتحدى الجزائر

وجه المُدرب الفرنسي لمُنتخب غينيا لكرة اليد، كيفين ديكو، رسالة تحدي للمُنتخب الوطني الجزائري.

وذلك قبل مواجهة المُنتخبين المُقررة غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس إفريقيا المُقامة بمصر.

حيث قال، ديكو، في تصريحات أعقبت مواجهة الجولة الأولى التي جرت اليوم وشهدت فوز غينيا أمام الغابون بـ35-22.

“المنتخب الجزائري كان لديه راحة اليوم، وعلى الورق هو الأفضل ولكننا سنبذل قصارى جهدنا وننتظر أن يحالفنا التوفيق”.