بطولة إفريقيا للجمباز الفني.. ذهبية وفضية للجزائر في “عارضة التوازن”

تعزز رصيد الجزائر في اليوم الثالث، من البطولة الإفريقية للجمباز الفني الجارية وقائعها بمدينة ياوندي الكاميرونية، بميدالية ذهبية وفضية.

وتوجت اليوم الأحد، البطلة الأولمبية كيليا نمور بالميدالية الذهبية في نهائي عارضة التوازن، بعد حصولها على علامة 14.166.

بينما خطفت مواطنتها جنى العروي، بدورها فضية في ذات الاختصاص، اثر حصولها على علامة 12.233.

لتواصل بذلك، النخبة الوطنية المشاركة في المحفل القاري. سيطرتها على المنافسة، بعدما ارتفع رصيدها إلى 13 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ذهبات ومثلها من الفضيات إضافة إلى 3 برونزيات.

وتشهد النسخة الـ19 من بطولة إفريقيا للجمباز الفني. التي تختتم غدا الاثنين، مشاركة 12 بلدا من بينها الجزائر الحاضرة بوفد يضم 20 رياضيا.