بطولة إفريقيا للمحليين.. كينيا بـ 10 لاعبين تهزم المغرب

حقق منتخب كينيا، مساء اليوم الأحد، فوزا مستحقا أمام نظيره المغربي، ضمن فعاليات الجولة الـ 2 من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2024 المؤجلة إلى 2025.

ولم ينتظر المنتخب الكيني، طويلا من أجل افتتاح باب التسجيل. بتسديدة قوية من اللاعب أوجام، عند الدقيقة الـ 7 من المباراة.

وعلى الرغم من طرد اللاعب ايرامبو، بالبطاقة الحمراء، بعد العودة إلى تقنية “الفار” في الدقيقة 45+3. إلا أن الكينيين حافظوا على تفوقهم في المرحلة الثانية. محققين ثاني انتصار في المجموعة الأولى.

وتصدر بذلك، منتخب كينيا، المجموعة الأولى لـ”الشان” التي تستضيفها بلاده رفقة تنزانيا وأوغندا. في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الجاري، بـ 6 نقاط. مقابل 3 نقاط لكل من المغرب والكونغو، ونقطة لأنغولا.

فيما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الأخير من دون نقاط، وهو المعفى من الجولة الـ 2، بعدما سقط في جولة الافتتاح بثنائية نظيفة على يد الكونغو.