بطولة إفريقيا للمصارعة.. بوحة حسام الدين يهدي الجزائر أول ذهبية

أهدى المصارع بوحة حسام الدين، أول ميدالية ذهبية للجزائر في بطولة إفريقيا 2026 للمصارعة، الجارية وقائها بمدينة الYسكندرية المصرية.

وجاء تتويج بوحة حسام الدين، في وزن 48 كلغ، خلال البطولة الإفريقية للمصارعة “حرة، رومانية، نسائية، شاطئية”، التي انطلقت أول أمس السبت. وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 5 ماي الداخل.

من جانبه، توج أيضا اليوم الاثنين، البطل الصاعد، إلياس بومعزة، بذهبية في وزن 51 كلغ، في اختصاص مصارعة رومانية، لفئة أقل من 17 سنة.

وتشارك في البطولة الإفريقية للمصارعة، الجارية في القاعة المغطاة ببرج العرب، 31 دولة تتقدمها الجزائر، وتشهد منافسات قوية لفئات الأكابر و”U20″ و”U17”.