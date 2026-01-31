بطولة إفريقيا.. منتخب اليد يتعادل في شوطه الأول أمام الرأس الأخضر

افترق المنتخب الوطني لكرة اليد، ونظيره من الرأس الأخضر، على وقع التعادل، في الشوط الأول من مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة إفريقيا، التي ستختتم اليوم السبت، بمدينة “كيغالي” الرواندية.

وشهدت المرحلة الأولى من مواجهة “الخضر” و”الكاب فاردي”، تنافسا شديدا بين المنتخبان، وكان رفقاء بركوس، يتجهون لانهاءها لصالحهم لولا هدف التعادل في آخر الأنفاس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 16-16.

وكان المنتخب الوطني، الذي ضمن تأهله إلى بطولة كأس العالم، المقررة بألمانيا 2027، قد انهزم في المربع الذهبي، أمام تونس، بينما سقط منتخب الرأس الأخضر، أمام نظيره المصري.